France: chute du climat des affaires en juillet

(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en France se dégrade fortement en juillet par rapport au mois précédent, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd cinq points à 94 et se situe ainsi à son plus bas niveau depuis février 2021.



L'Insee précise que tous les secteurs d'activité contribuent à cette détérioration, avec des contractions particulièrement fortes du côté des services (-6 points à 95) et du commerce de détail (-5 points à 94).



En outre, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi perd quatre points à 96, détérioration qui résulte principalement du recul des soldes d'opinion relatifs à l'évolution récente et à venir des effectifs dans les services (intérim, comme hors intérim).





