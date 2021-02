France : chute de la consommation en janvier

(AOF) - En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont nettement baissé en janvier (-4,6% par rapport à décembre 2020) et retrouvent, après l'avoir dépassé en décembre, leur niveau d'un an plus tôt. Ce repli provient de la forte baisse de la consommation de biens fabriqués (-12,9 % par rapport à décembre). À l'inverse, les dépenses en énergie augmentent de nouveau (+6,3 %), de même que la consommation alimentaire (+1,7 %).