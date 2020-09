Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Charlie-L'auteur de l'attaque "révolté" contre les caricatures de Mahomet - procureur Reuters • 29/09/2020 à 14:28









PARIS, 29 septembre (Reuters) - L'auteur de l'attaque au hachoir commise vendredi dernier à Paris entendait "se révolter" contre la republication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet, mais n'a prêté allégeance à aucun groupe, a déclaré mardi le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. L'homme, qui est en fait âgé de 25 ans et non 18 ans comme on le croyait initialement, sera présenté mardi après-midi devant un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a précisé Jean-François Ricard lors d'une conférence de presse. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

