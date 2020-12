Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Castex "pas défavorable" à ce qu'une personnalité indépendante dirige l'IGPN Reuters • 02/12/2020 à 10:46









PARIS, 2 décembre (Reuters) - Jean Castex s'est déclaré mercredi "pas défavorable" à ce que l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) soit dirigée par une personnalité indépendante dans un contexte de dénonciation des violences policières. "Il y a la question de l'IGPN présidée par une personnalité indépendante qui est posée. Pourquoi pas! Je n'y suis pas défavorable, on va dire ça comme ça. Nous y travaillons (...)", a déclaré le Premier ministre, invité à la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV/RMC. Le chef du gouvernement a par ailleurs renouvelé sa confiance au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et au préfet de police de Paris, Didier Lallement, dont les méthodes de maintien de l'ordre font l'objet de critiques récurrentes. Prié de dire s'il avait envisagé au coeur de l'été de remplacer le préfet de police de Paris, Jean Castex a répondu: "Si je voulais changer des hauts fonctionnaires, je le ferais". Avant d'ajouter: "Le préfet de police de Paris, comme le ministre de l'Intérieur, a toute ma confiance." L'IGPN a été saisie le mois dernier après l'évacuation violente d'une manifestation de migrants et d'exilés regroupés place de la République, à Paris. L'IGPN a de nouveau été en première ligne fin novembre après l'interpellation violente d'un producteur noir de musique, Michel Zecler. (Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

