France-Castex juge "révoltante" la représentation d'une députée en esclave

PARIS, 29 août (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a qualifié samedi de "publication révoltante" méritant "une condamnation sans ambiguïté" la représentation faite dans le journal Valeurs actuelles de la députée de Paris Danièle Obono en esclave. "Cette publication révoltante appelle une condamnation sans ambiguïté", écrit le chef du gouvernement sur Twitter. "Je partage l'indignation de la députée Danièle Obono et l'assure du soutien de l'ensemble du gouvernement." "La lutte contre le racisme transcendera, toujours, tous nos clivages", ajoute Jean Castex. Dans son dernier numéro, Valeurs actuelles annonce en "une" un récit de politique-fiction de "Danièle Obono au temps de l'esclavage". Cet épisode comporte des dessins présentant la députée La France Insoumise (LFI) comme une esclave. Cette dernière, qui a reçu le soutien de nombreux responsables politiques de divers bords, a qualifié ce récit de "merde raciste dans un torchon illustrée par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave". Dans un communiqué diffusé samedi sur Twitter, Valeurs actuelles a défendu "une fiction" dans "l'univers atroce de l'esclavage africain du XVIIIe siècle" dont le contenu "n'a rien de raciste" et dénoncé la "mauvaise foi" de certaines réactions indignées. Tout en contestant "fermement" les accusations de racisme à son encontre, le journal présente des excuses à Danièle Obono. (Bertrand Boucey)

