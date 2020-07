Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Castex dévoile son gouvernement, Darmanin à l'Intérieur Reuters • 06/07/2020 à 19:20









PARIS, 6 juillet (Reuters) - L'Elysée a annoncé lundi la composition du nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Jean Castex, marqué par la promotion de Gerald Darmanin au ministère de l'Intérieur et l'arrivée de nouvelles têtes, dont l'avocat Eric Dupont-Moretti en charge de la Justice. Parmi les nouveaux entrants figurent également Barbara Pompili comme ministre de la Transition écologique et Roselyne Bachelot à la tête du ministère de la Culture. Plusieurs ministres actuels sont maintenus à leur poste: Jean-Michel Blanquer reste en charge de l'Education nationale, Bruno Le Maire conserve le portefeuille de l'Economie et des Finances, Jean-Yves Le Drian est reconduit aux Affaires étrangères et Florence Parly reste ministre des Armées. (Jean-Philipe Lefief et Blandine Hénault)

