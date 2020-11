Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Castex annonce de nouvelles aides pour les jeunes Reuters • 26/11/2020 à 12:08









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi de nouvelles aides financières et sociales spécifiques pour les jeunes étudiants et travailleurs touchés par la crise du coronavirus. Parmi ces mesures figure la création de 20.000 "jobs étudiants, dont la mission sera de venir en soutien des étudiants décrocheurs", a dit le chef du gouvernement. Ces contrats de quatre mois, à raison de dix heures par semaine, représentent un budget de 50 millions d'euros. L'Etat va en outre doubler, à 56 millions d'euros, le budget alloué aux Crous, les organismes de gestion des prestations sociales universitaires, pour verser des aides d'urgence aux étudiants en situation de précarité. "Ces aides aideront ainsi 45.000 jeunes supplémentaires à se loger et à se nourrir", a dit Jean Castex lors d'une conférence de presse. En outre, 70.000 jeunes devraient bénéficier de l'aide exceptionnelle de 900 euros par mois prévue pour les travailleurs intermittents et saisonniers, a précisé Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Cette aide devrait concerner au total 400.000 personnes. Le Premier ministre a enfin annoncé pour 2021 le doublement, à 200.000, du nombre de bénéficiaires de la "garantie jeunes", un dispositif d'accompagnement des 16-25 ans visant à favoriser leur insertion sur le marché du travail ou dans le système de formation. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.