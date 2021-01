France-Castex annonce 20 mds d'euros pour "les investissements d'avenir"

PARIS, 8 janvier (Reuters) - Le gouvernement a dévoilé vendredi un quatrième programme pour les investissements d'avenir (PIA4) en France, doté d'une enveloppe de 20 milliards d'euros sur cinq ans.

"La crise sanitaire ne doit pas être un frein à l'innovation. Nous avons au contraire plus que jamais besoin d'investir dans des secteurs stratégiques !", a déclaré sur Twitter le Premier ministre Jean Castex.

"L'objectif c'est à la fois, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, de soutenir l'activité et la relance de notre économie (...) mais il est également de préparer l'avenir et la reconversion de notre économie qui doit être (...) plus écologique, plus souveraine et plus solidaire", a expliqué le chef du gouvernement lors d'un déplacement en banlieue parisienne sur le site de l'entreprise Exotrail, qui travaille sur le marché des petits satellites.

"La France ne peut pas se reposer sur ses lauriers", a renchéri à ses côtés le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Elle a quelques filières très performantes, l'aéronautique, l'agroalimentaire et, en particulier, la viticulture et le secteur du luxe. Deux de ces filières sur trois sont très lourdement impactées par la crise, l'agroalimentaire et la viticulture par les sanctions américaines (...) et l'aéronautique par l'effondrement du transport aérien."

"La France ne peut pas voir toute son économie et toute sa puissance exportatrice reposer uniquement sur trois filières, c'est impensable. Nous souhaitons rebâtir des chaînes de valeur françaises dans des secteurs différents : l'hydrogène, la santé, les biotechnologies, le calcul quantique, toutes ces chaînes qui nous permettront d'avoir une économie plus équilibrée, plus solide et plus innovante."

Le premier PIA avait été lancé sous la présidence de Nicolas Sarkozy après la crise financière de 2008, deux autres ont suivi sous le mandat de François Hollande.

(Jean-Stéphane Brosse)