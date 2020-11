Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Carrefour accepte de suspendre le "Black Friday" Reuters • 19/11/2020 à 12:50









PARIS, 19 novembre (Reuters) - Carrefour CARR.PA , numéro un européen de la distribution, a accepté de suspendre ses opérations commerciales liées au Black Friday, qui devaient avoir lieu du 27 au 29 novembre, à la demande du ministre de l'Economie et des Finances, a déclaré une porte-parole jeudi. "Un échange téléphonique a eu lieu entre (le PDG) Alexandre Bompard et Bruno Le Maire afin de favoriser l'ouverture des petits commerces. Alexandre Bompard a dit accepter de suspendre l'opération Black Friday du 27-29 Novembre", a indiqué cette porte-parole. Le ministre français de l'Economie s'est prononcé mercredi pour un report du Black Friday, alors que la France fait face à une recrudescence de l'épidémie de coronavirus qui a poussé le gouvernement à instaurer un nouveau confinement prévoyant notamment la fermeture des commerces jugés non-essentiels. (Dominique Vidalon, Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.69%