France-Cafés et restaurants rouverts mardi, terrasses à Paris

PARIS, 28 mai (Reuters) - Les cafés, bars et restaurants, qui étaient fermés depuis le 14 mars minuit en France en raison de l'épidémie de coronavirus, seront autorisés à rouvrir à partir de mardi dans tous les départements, avec des restrictions pour les établissements situées en zone "orange", a annoncé jeudi Edouard Philippe. "Les personnes qui ont choisi de dîner ou de déjeuner ensemble pourront s'asseoir à la même table dans une limite maximale de 10 par table mais il devra y avoir une distance minimale d'un mètre entre les tables de chaque groupe", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon. "Le port du masque sera rendu obligatoire pour le personnel en salle et en cuisine ainsi que pour les clients lorsqu'ils se déplacent", a-t-il ajouté. Dans les départements classés "oranges" sur la carte sanitaire, à savoir l'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane, seuls les terrasses des cafés, des bars et des restaurants pourront ouvrir au 2 juin, a-t-il précisé. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

