Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ a annoncé mardi être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir l'usine d'Ineos Automotive à Hambach (Moselle), dans la cadre de sa recherche de sites de production en Europe.

Le premier constructeur automobile chinois, tout comme ses concurrents nationaux, est à la recherche d’installations de production sur le continent avant que l’Union européenne n’introduise les règles "Made in Europe", imposant un certain niveau de contenu local dans les véhicules électriques.

L'usine de Hambach avait été inaugurée en 1997 pour produire les petites citadines "Smart", valant au site le surnom de "Smartville". L'usine avait ensuite était revendue en 2020 par Mercedes-Benz au constructeur britannique de 4x4 Ineos, qui a décidé de relocaliser sa production aux Etats-Unis,

BYD devrait par ailleurs lancer la production en série dans une nouvelle usine en Hongrie début 2027.

Le constructeur chinois Dongfeng 600006.SS va assembler des voitures dans une usine de Stellantis STLAM.MI en France, tandis que Leapmotor 9863.HK produira des véhicules électriques dans une usine de Stellantis en Espagne.

De son côté, Geely GEELY.UL fabriquera des véhicules dans une usine d'assemblage de Ford F.N en Espagne.

BYD a déclaré que la transaction envisagée avec Ineos "reste soumise à la consultation des comités d'entreprise concernés".

L’entreprise a déclaré que son projet d’investissement à Hambach, anciennement détenu par Mercedes-Benz, "reflète notre confiance en la France et notre ambition de poursuivre notre croissance en Europe".

(Rédigé par Nick Carey, avec la contribution de Gilles Guillaume ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)