France-BYD négocie le rachat d'une usine à Ineos Automotive en Moselle

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par Nick Carey

LONDRES, 24 novembre (Reuters) - Le ‌constructeur chinois de véhicules électriques BYD a annoncé mardi ​être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir l'usine d'Ineos Automotive à Hambach (Moselle), dans la cadre de sa recherche de sites ​de production en Europe.

Le premier constructeur automobile chinois, tout comme ses concurrents nationaux, ​est à la recherche d’installations ⁠de production sur le continent avant que l’Union européenne ‌n’introduise les règles "Made in Europe", imposant un certain niveau de contenu local dans les véhicules électriques.

L'usine ​de Hambach avait ‌été inaugurée en 1997 pour produire les petites ⁠citadines "Smart", valant au site le surnom de "Smartville". L'usine avait ensuite était revendue en 2020 par Mercedes-Benz au constructeur britannique de ⁠4x4 Ineos, qui ‌a décidé de relocaliser sa production aux Etats-Unis,

BYD ⁠devrait par ailleurs lancer la production en série dans ‌une nouvelle usine en Hongrie début 2027.

Le constructeur ⁠chinois Dongfeng va assembler des voitures dans une ⁠usine de Stellantis ‌en France, tandis que Leapmotor produira des véhicules électriques dans ​une usine de Stellantis en ‌Espagne.

De son côté, Geely fabriquera des véhicules dans une usine d'assemblage de Ford ​en Espagne.

BYD a déclaré que la transaction envisagée avec Ineos "reste soumise à la consultation des comités d'entreprise ⁠concernés".

L’entreprise a déclaré que son projet d’investissement à Hambach, anciennement détenu par Mercedes-Benz, "reflète notre confiance en la France et notre ambition de poursuivre notre croissance en Europe".

(Rédigé par Nick Carey, avec la contribution de Gilles Guillaume ; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)