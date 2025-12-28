France-Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans

L'artiste française Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans, rapportent dimanche plusieurs médias, citant la fondation qui porte son nom.
(Rédigé par Claude Chendjou)
Star planétaire, icône féminine du cinéma puis pasionaria de la cause animale coutumière des sorties polémiques : Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans, longtemps après avoir tiré un trait sur la célébrité et le monde du 7e art. "La Fondation Brigitte Bardot ... Lire la suite
Des opération de vote commencent en Birmanie pour des élections législatives, marquant le début d'un scrutin d'un mois organisé par la junte et critiqué à l'international. IMAGES
La dégringolade des cryptomonnaies depuis octobre a fait vaciller les entreprises qui avaient parié à grande échelle sur le bitcoin , dont les actions en Bourse ont plongé, ravivant les craintes d'une bulle. - Pourquoi accumuler des bitcoins ? - Le bitcoin a initialement ... Lire la suite
Le policier affiche au tableau la photo d'une main à laquelle il manque une phalange. "Qu'est-ce qui a pu se passer?", demande-t-il à une trentaine de collégiens réunis pour évoquer les dangers des pétards, une plaie en Alsace à chaque Nouvel an. Quelques doigts ... Lire la suite
