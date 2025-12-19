France/Blocages-Le gouvernement appelle les agriculteurs à une "trêve de Noël"

(Actualisé avec président de la Coordination rurale)

Le gouvernement français a appelé vendredi le monde agricole à une "trêve de Noël" et prévenu qu'il ne "tolérerait" pas de nouveaux blocages pendant les fêtes.

Les agriculteurs organisent depuis plusieurs jours des points de blocage et des manifestations en France - et en Belgique en marge du Conseil européen - pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine et à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.

Cet accord de libre-échange entre l'UE d'une part, le marché commun du Sud d'autre part (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), doit être signé officiellement mais plusieurs Etats européens s'y opposent. La Commission européenne a tenté d'apaiser les agriculteurs en proposant des clauses de sauvegarde pour certains produits agricoles comme le boeuf.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi aux dirigeants des pays de l'Union européenne que la signature de cet accord avait été reportée au mois de janvier, ont rapporté à Reuters des sources européennes.

Le président Emmanuel Macron, qui tente de réunir une minorité de blocage en s'appuyant notamment sur des pays ouvertement hostiles au traité, comme la Pologne ou la Hongrie, ou réticents comme l'Italie, avait estimé avant l'ouverture du Conseil européen à Bruxelles que "le compte n'y était pas" pour signer l'accord.

Malgré ce report, la pression des agriculteurs ne semble pas faiblir. BFMTV a rapporté vendredi que des agriculteurs de la FNSEA étaient mobilisés depuis 05h30 devant la résidence du couple Macron au Touquet (Pas-de-Calais), la FNSEA estimant que la décision prise par la Commission européenne "n'est pas suffisante", appelant ses adhérents à rester "mobilisés".

"Nous ne tolèrerons plus de nouveaux blocages et nous ferons tout ce qui est nécessaire", a prévenu Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, sur RTL.

DE NOUVELLES DISCUSSIONS EN JANVIER

"Et je le dis aux gens qui s'apprêtent peut-être à partir, pour que les Françaises et les Français puissent aller retrouver sereinement leur famille, de même que les commerçants, parce qu'on est aussi dans une période où les commerçants travaillent, beaucoup doivent pouvoir faire fonctionner leur commerce et leur entreprise", a-t-elle ajouté.

"Il y a le temps de la manifestation, mais il y a le temps de la trêve de Noël, si espérée cette année", a déclaré pour sa part la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, sur ICI Occitanie, appelant à une levée des barrages.

Annie Genevard devait se rendre ce vendredi dans les Yvelines, où des agriculteurs bloquent la N12 vers Paris depuis plusieurs jours.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pour sa part reçu vendredi à Matignon les syndicats Jeunes Agriculteurs, FNSEA, Coordination rurale et Confédération paysanne.

"Nous ressortons (de Matignon) avec deux choses. La première, c'est que le Premier ministre s'est engagé d'ici ce soir à nous fournir un courrier avec l'ensemble des intentions qui sont celles de Matignon. La deuxième chose, c'est qu'il nous a donné rendez-vous début janvier, probablement autour du 8 à 10 janvier, pour que nous puissions avoir un travail plus de fond sur la vision", a déclaré le président FNSEA, Arnaud Rousseau.

"Tant que nous n'avons pas ce courrier en main et que les choses ne sont pas écrites - parce que vous savez les paroles passent mais les écrits restent - nous continuons à avoir un réseau mobilisé", a-t-il ajouté.

Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale, a fait part à sa sortie de Matignon d'une "pointe d'espoir de trouver une solution avec le Premier ministre, qui ne sera pas rapide, qui sera peut-être début janvier".

Il a également estimé que ce n'était pas à lui d'appeler à lever les blocages. "Je n'ai pas d'ordres à donner à nos coordinations (...) Je leur demande d'aller se reposer, d'être respectueux des concitoyens, et de continuer à agir pour mettre la pression", a-t-il déclaré.

Les Jeunes Agriculteurs ont de leur côté joué la carte de l'apaisement.

"Pendant les fêtes, nous ne nous mobiliserons pas chez Jeunes agriculteurs. On va respecter la trêve de Noël pour nos concitoyens et pour nous. Mais croyez-moi, à la rentrée, on va se revoir. Le compte n'y est pas", a expliqué Pierrick Horel, le président des Jeunes agriculteurs (JA).

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Zhifan Liu, Etienne Breban, Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer, édité par Sophie Louet)