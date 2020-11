Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Blanquer espère une réouverture des salles de sport en décembre Reuters • 17/11/2020 à 17:33









PARIS, 17 novembre (Reuters) - Le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a annoncé mardi des mesures pour soutenir le monde sportif et a dit espérer une réouverture des salles de sport en France le mois prochain si la situation liée à la pandémie de coronavirus le permet. "Nous espérons qu'au mois de décembre nous pourrons progressivement, avec des protocoles sanitaires très stricts, revenir à des pratiques, rouvrir les salles de sport, en commençant par les mineurs", a déclaré Jean-Michel Blanquer lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Il est également revenu sur les mesures annoncées dans la matinée par Emmanuel Macron lors d'une visioconférence avec des acteurs du monde du sport. Le chef de l'Etat a notamment annoncé le lancement d'un dispositif baptisé "pass sport", qui permettra de financer l'adhésion de jeunes à un club sportif ou encore l'achat d'équipements. Le lancement de cette mesure, d'un coût de 100 millions d'euros, est prévu en 2021. "S'agissant du sport amateur, la mesure 'pass sport' sera un véritable soutien, elle correspond, nous le savons d'après nos évaluations, aux besoins du sport amateur pour traverser la crise", a déclaré Jean-Michel Blanquer. "Au travers de l'opération 'pass sport', l'idée c'est qu'il y ait plus de licenciés après la pandémie, parce que nous aurons créé ce mécanisme incitatif", a-t-il expliqué. (Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

