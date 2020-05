Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Bercy plafonne le prix des masques chirurgicaux Reuters • 01/05/2020 à 09:36









PARIS, 1er mai (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé vendredi que le prix des masques chirurgicaux utilisés pour se protéger du coronavirus serait plafonné à 95 centimes d'euro l'unité. "Le prix maximum de vente aux consommateurs des masques à usage unique (de type chirurgical) est fixé à 95 centimes d'euros toutes taxes comprises l'unité (soit 47,50 euros la boîte de 50 masques)", précise le cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Agnès Pannier-Runacher dans un communiqué. "Il s'agit d'un prix plafond que la DGCCRF (l'autorité de la concurrence) contrôlera pour s'assurer qu'il ne soit pas dépassé." La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) "lancera dans les prochains jours plusieurs enquêtes sur le territoire national et internet pour garantir à chacun un accès à des masques de qualité à des prix raisonnables", ajoute le communiqué. (Bureau de Paris)

