France-Baisse surprise du taux de chômage à 8,2% au T3

Le taux de chômage a diminuéde façon inattendue au troisième trimestre en France (Mayotte comprise), selon les données publiées mardi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 8,2% de la population active au troisième trimestre après 8,3% au trimestre précédent, indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 8,4%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)