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France: Baisse surprise du taux de chômage à 8,2% au 3e trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:34

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Une vue de la rue Ferdinand Flocon, à Paris

Une vue de la rue Ferdinand Flocon, à Paris

10 novembre (Reuters) - ‌Le taux de ​chômage a diminué de façon inattendue au ​troisième trimestre en France (Mayotte ​comprise), selon ⁠les données publiées mardi ‌par l'Insee.

Le taux de chômage calculé ​selon ‌les normes du ⁠Bureau international du travail (BIT) s'est établi ⁠à 8,2% ‌de la population ⁠active au ‌troisième trimestre ⁠après 8,3% au trimestre ⁠précédent, ‌indique l'Insee dans un ​communiqué.

Les ‌économistes interrogés par Reuters tablaient sur ​une hausse du taux ⁠de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 8,4%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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