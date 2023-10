Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: baisse du déficit courant en août information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le déficit des transactions courantes de la France a atteint -0,8 milliard d'euros en août, après -1,8 milliard en juillet, d'après les données CVS-CJO de la Banque de France, une amélioration qui reflète une hausse de l'excédent des services à +3,3 milliards.



Le déficit des biens est resté stable à -6,4 milliards d'euros, une réduction de la facture énergétique à 5,2 milliards (contre sept milliards en juillet) ayant compensé la détérioration du solde des biens hors énergie.



Le compte financier (données brutes) s'est soldé par des sorties nettes de capitaux de 2,1 milliards d'euros. Les sorties nettes au titre des prêts et emprunts de 12,5 milliards ont été compensées par des entrées nettes d'investissements de portefeuille pour 11,4 milliards.





