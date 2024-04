France : baisse des créations d’entreprises en mars 2024

(AOF) - En mars 2024, en France, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, baisse sur un mois de 1,9% après ‑0,6% en février, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. Les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent (‑1,8% après ‑0,2%) ainsi que les créations d’entreprises classiques (‑2,1% après ‑1,2%). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (avril 2023 à mars 2024) augmente de 3,4% par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (avril 2022 à mars 2023).

En mars 2024, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations d'entreprises diminuent dans l'ensemble des grands secteurs d'activité sur un mois. Elles baissent de nouveau dans les services aux ménages (‑3,6% après ‑1,4%) et dans les transports et entreposage (‑4,1% après ‑3,2%), et se replient dans l'industrie (‑4,6% après +1,6%) et la construction (‑2,4% après +2,8 %).

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au premier trimestre 2024 augmente fortement (+11,7%) par rapport au premier trimestre 2023, qui avait été marqué par un net recul des créations. Les créations sont en hausse pour chaque type d'entreprises : les entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur (+12,6%), les entreprises individuelles classiques (+13,7%) et les sociétés (+9%).

Sur cette période, le secteur du commerce (y compris commerce et réparation d'automobiles) est celui qui contribue le plus à la hausse (+6 200 créations par rapport au premier trimestre 2023, soit une contribution de +2,3 points). Au sein de ce secteur, la hausse est notamment due aux créations dans la "vente à distance sur catalogue spécialisé" (+2 000 créations au cours du premier trimestre 2024).