France : baisse des créations d'entreprises en mai

(AOF) - En France, les créations d'entreprises ont reculé de 2,8 % en mai après une progression de 4,3% en avril, la baisse étant plus forte chez les micro-entrepreneurs (-4,1%) que du côté des entreprises classiques (-0,5%), selon l'Insee. En mai, 85 544 créations, dont 53 507 micro-entreprises, ont été enregistrées. En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois à mai 2023 a augmenté de 1,3 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt.

En mai 2023, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations d'entreprises ont reculé sur un mois dans la majorité des secteurs. Elles ont baissé fortement dans l'enseignement, santé, action sociale (-8,6 % après +8,7 %), ainsi que dans le soutien aux entreprises (-2,7 % après +3,2 %) et dans les services aux ménages (-5,8 % après +3,8 %). Cependant, elles ont augmenté de nouveau dans l'information et communication (+2,4 % après +5,1 %).