France : baisse des créations d’entreprises en avril 2022

(AOF) - En avril 2022, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus, a reculé de 2,5% sur un mois, après une hausse de +1,7 % en mars, a relevé l'INSEE. Les immatriculations de micro-entrepreneurs se sont repliées plus fortement que les créations d'entreprises classiques (-3,4% contre -1,2%). Dans les transports et l'entreposage, le nombre de créations a accéléré sa baisse, à -13,7% en avril contre -3,8 % le mois précédent, alors que e repli est resté élevé dans le soutien aux entreprises (-2%) et dans la construction (-4,6%).