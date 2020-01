Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : baisse de l'indice PMI manufacturier en décembre Cercle Finance • 02/01/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,7 en novembre à 50,4 le mois dernier, signalant une croissance marginale du secteur en décembre. Celle-ci affiche ainsi, pour la période, son rythme le plus faible depuis trois mois. La croissance globale du secteur s'est principalement appuyée sur une nouvelle hausse de la production. Reflétant la tendance observée pour l'Indice PMI, la croissance de l'activité a toutefois ralenti pour n'afficher qu'un rythme marginal. De plus, reflétant un environnement défavorable à la demande, les nouvelles commandes reçues par les fabricants français sont reparties à la baisse. 'Après deux mois prometteurs en octobre et en novembre, la croissance du secteur manufacturier français s'est affaiblie en décembre. En effet, les dernières données de l'enquête ne mettent en évidence qu'une hausse marginale de la production et signalent un retour à la baisse des nouvelles commandes, tendances qui ont incité les entreprises à geler les embauches et à réduire leur activité achats', commente Eliot Kerr, économiste pour IHS Markit.

