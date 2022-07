France: baisse de 0,6% du nombre des demandeurs d'emploi information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 12:03

(CercleFinance.com) - Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 0,6 % (-18 100) en France métropolitaine au deuxième trimestre 2022 et de 15,6% sur un an selon Dares. 2 944 700 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 207 500 exercent une activité réduite (catégories B, C).



En moyenne au deuxième trimestre 2022, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 152 100.



Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 1,8 % sur ce trimestre (-92 100) et de 9,1 % sur un an selon Dares.



En France (y compris les départements-régions d'outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 165 900 pour la catégorie A. Il baisse de 0,8 % sur le trimestre (-15,1 % sur un an). Pour les catégories A, B, C ce nombre s'établit à 5 436 100. Il est en repli de 1,7 % sur ce trimestre et de 8,9 % sur un an.