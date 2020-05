France : augmentation très forte des dépôts bancaires au premier trimestre

(AOF) - Les premières données couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le 1er trimestre 2020 confirment la forte accélération des placements en numéraire et sous forme de dépôts auprès des banques, a indiqué la banque de France. Ils ont attiré 35,3 milliards de flux au sur les trois premiers mois de l'année après 12,7 milliards et 22,6 milliards d'euros au quatrième et troisième trimestre. Cette concentration s'est pour l'essentiel concentrée sur mars 2020, au moment de la pandémie de Coronavirus.