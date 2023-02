France : au quatrième trimestre 2022, le PIB ralentit (+0,1 %)

Les importations fléchissent (‑0,4 % après +4,2 %), du fait de la baisse des importations énergétiques, et les exportations ralentissent (+0,5 % après +1,0 %), du fait des produits manufacturés, mais progressent encore. La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est donc positive (+0,3 point après ‑1,1 point).

Au quatrième trimestre 2022, le PIB en volume ralentit de nouveau (+0,1 % en variation trimestrielle, après +0,2 % au troisième 2022 et +0,5 % au second trimestre). La consommation des ménages décroît (‑1,2 % après +0,4 %), tirée vers le bas par la consommation en biens.

(AOF) - Au quatrième trimestre 2022, l’évolution du PIB en volume est confirmée à +0,1 %. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages par unité de consommation augmente de 0,8 % au quatrième trimestre 2022 (après +0,7 % au troisième trimestre). Le taux d’épargne des ménages augmente fortement ce trimestre : il s’établit à 17,8 %, après 16,1 % au troisième trimestre 2022. Le taux de marge des sociétés non financières (SNF) augmente de 0,5 point : il s’établit à 32,4 %, après 31,9 %.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.