France-Attaque à Nice, réunion de crise au ministère de l'Intérieur

PARIS, 29 octobre (Reuters) - Une opération de police est en cours à Nice, annonce jeudi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui préside une réunion de crise place Beauvau. Selon le maire de Nice Christian Estrosi, l'auteur d'une attaque à l'arme blanche a été interpellé par la police municipale dans le secteur de l'église Notre-Dame. "Tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique", ajouté Christian Estrosi sur Twitter. (Jean-Stéphane Brosse)

