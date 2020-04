Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Assez de masques et de tests le 11 mai, dit Philippe Reuters • 28/04/2020 à 15:52









PARIS, 28 avril (Reuters) - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a assuré mardi à l'Assemblée nationale que la France compterait suffisamment de masques et de tests au moment du déconfinement, programmé le 11 mai. Le gouvernement a été beaucoup critiqué sur le manque de matériel de protection contre l'épidémie qui a fait plus de 23.000 morts dans le pays, obligeant les Français à rester confinés depuis le 17 mars. "Il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai", a dit Edouard Philippe au Palais-Bourbon. "Notre responsabilité collective, c'est d'arriver, dans les prochaines semaines, à organiser cet effort pour éviter que certains en aient trop, quand d'autres n'en auraient pas." Le chef du gouvernement a émis le souhait que les Français puissent progressivement "se procurer des masques grand public dans tous les commerces" et annoncé que les personnels de l'éducation et les élèves des collèges seraient équipés. La mise à disposition de masques pour les salariés est une "condition de la reprise des entreprises", a-t-il déclaré. "Une plate-forme de e-commerce sera mise en place par la Poste à compter du 30 avril et distribuera à ceux qui en ont besoin chaque semaine plusieurs millions de masques grands publics", a-t-il aussi annoncé. Une enveloppe hebdomadaire de cinq millions de masques lavables sera disponible pour que les préfets organisent, avec les maires et les présidents de conseils départementaux, la distribution de masques aux Français "les plus précaires" et "les acteurs associatifs." Pour ce qui est des tests, l'objectif est de "réaliser au moins 700.000 tests virologiques par semaine au 11 mai", qui seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie, a dit le Premier ministre. "Dès lors qu'une personne aura été testé positive, nous engagerons un travail d'identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle. Tous ces cas contacts seront testés et seront invités à s'isoler, compte tenu des incertitudes sur la durée d'incubation", a expliqué Edouard Philippe. (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.