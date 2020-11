Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Appel à la grève à la raffinerie Total de Donges-Presse Reuters • 27/11/2020 à 15:20









PARIS, 27 novembre (Reuters) - La CGT et la CFDT ont lancé un appel à la grève à la raffinerie Total de Donges (Loire-Atlantique) à compter de lundi matin à 05h00, annonce vendredi Ouest-France. Le groupe a annoncé mardi sa décision de placer le site en "arrêt conjoncturel" pour les mois à venir dans l'attente de meilleures conditions économiques, alors qu'il fonctionne à perte dans le contexte d'un environnement détérioré par l'impact du coronavirus. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.10%