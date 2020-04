Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Appel à annuler trois mois de loyers pour les TPE Reuters • 17/04/2020 à 20:38









PARIS, 17 avril (Reuters) - Les bailleurs louant des locaux à de très petites entreprises, notamment les petits commerces, sont appelés à annuler trois mois de loyers afin de les aider à surmonter la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le ministère français de l'Economie. A l'issue d'un échange téléphonique avec le ministre Bruno Le Maire, "les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, l'AFG, l'ASPIM, le CNCC) la (fédération française de l'assurance) FFA et la Caisse des dépôts et consignations, ont appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui sont contraintes de fermer" en raison des mesures de confinement décidées pour tenter d'enrayer l'épidémie, déclare Bercy dans un communiqué. "L'annulation des trois mois de loyers pour les TPE contraintes de fermer est un geste de solidarité très important qui va permettre de soulager la trésorerie des petites entreprises", a dit Bruno Le Maire, cité dans ce communiqué. Ces bailleurs sont aussi invités à discuter avec les autres entreprises fragilisées afin de "réduire la tension sur leur trésorerie". Les fédérations de bailleurs, la FFA et la Caisse des dépôts souhaitent en outre rédiger un code de bonne conduite avec les fédérations de commerçants afin de favoriser les règlements amiables d'éventuels différends. (Bertrand Boucey)

