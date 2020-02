Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Agnès Buzyn remettra sa démission au gouvernement "ce soir" Reuters • 16/02/2020 à 18:49









PARIS, 16 février (Reuters) - La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui représentera La République en marche (LaRem) aux élections municipales de la mairie de Paris, a annoncé dimanche qu'elle remettrait sa démission au gouvernement "dès ce soir". "J'ai déposé ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. J'y vais avoir coeur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'y ai élevé mes enfants, je la connais", a-t-elle déclaré à la presse. "Je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler. Il faut les régler avec calme, avec détermination. Je suis venue aujourd'hui chercher la confiance des parisiennes et des parisiens pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de ceux qui y vivent", a-t-elle ajouté. "Ce ministère a besoin d'un engagement plein et entier dans la période actuelle. (...) J'ai donc décidé de remettre ma démission au président de la République et au Premier ministre dès ce soir et je sais que ce ministère est préparé. Ils sauront trouver un successeur qui prendra en main ces sujets d'importance." Premier choix de LaRem, Benjamin Griveaux a renoncé vendredi à sa candidature dans la capitale à la suite de la diffusion sur internet de vidéos intimes le concernant. (Caroline Pailliez)

