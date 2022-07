Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: activité proche de la stagnation en juillet (PMI) information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 09:31









(CercleFinance.com) - L'économie française s'est approchée de la zone de stagnation en juillet en raison des très fortes tensions inflationnistes qui continuent de peser sur la demande, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.



En baisse pour le troisième mois consécutif, l'indice PMI 'flash' composite de l'activité globale en France s'est replié de 52,5 en juin à 50,6 ce mois-ci, un niveau proche du seuil de 50 séparant contraction et expansion.



L'indice PMI mesurant l'industrie manufacturière dans l'Hexagone est déjà passé en territoire de contraction, à 49,6 en juillet, contre 51,4 en juin, ce qui correspond à un plus bas de 20 mois.



Mieux loti, le secteur des services affiche un indice PMI 'flash' de 52,1 en juillet, à comparer avec 53,9 en juin, ce qui constitue néanmoins un plus bas de 15 mois.



Pour Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market, ces chiffres viennent souligner le risque croissant d'une récession de l'économie française.



'Les très fortes tensions inflationnistes continuent de peser sur la demande, le niveau élevé des prix dissuadant les clients de passer commande', explique l'analyste.



D'après Joe Hayes, une amélioration de la situation paraît difficilement envisageable à court terme, les entreprises interrogées continuant de faire état d'un environnement défavorable à la demande.





