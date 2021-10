France : accélération de l'inflation harmonisée à 3,2% en octobre

(AOF) - Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 2,6 % en octobre 2021, après +2,2 % le mois précédent, a indiqué l'Insee. Cette hausse de l’inflation résulterait d’une accélération des prix des services et de l’énergie. Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 3,2 % après +2,7 % en septembre. Le consensus Reuters s'élevait à 3,1%.