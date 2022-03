Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: accélération de l'inflation confirmée en février information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 08:55

(CercleFinance.com) - Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 3,6%, après +2,9% en janvier, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire de fin février. Sur un mois et en données corrigées de variations saisonnières, ils augmentent de 0,7%, après +0,6% en janvier.



La hausse du taux d'inflation exprimé en rythme annuel résulte de l'accélération des prix de l'énergie (+21,1% après +19,9%), et secondairement des services (+2,2% après +2%), des produits manufacturés (+2,2% après +0,6%) et de l'alimentation (+2,1% après +1,5%).



L'inflation sous-jacente accélère en février, à +2,5% sur un an, après +1,6% en janvier. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) croît de 0,9% sur un mois, après +0,2% en janvier ; sur un an, il augmente de 4,2%, après +3,3% le mois précédent.