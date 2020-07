Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-A Nice, Darmanin promet de "faire plier" les délinquants Reuters • 23/07/2020 à 20:04









PARIS, 23 juillet (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu jeudi à Nice où il a promis d'être intraitable sur la sécurité, trois jours après une fusillade liée à des règlements de comptes entre trafiquants de drogue dans un quartier sensible de la ville. "Nous allons faire plier ceux qui veulent faire plier la République, ici à Nice comme ailleurs", a déclaré le nouveau locataire de la place Beauvau. "L'ensemble des élus et tous les citoyens sont partout chez eux en République. Il n'y a pas de zones de non-droit, il n'y a pas d'endroits où on ne va pas en République", a-t-il ajouté devant la presse. "Je viens là où la police fait son travail, parfois un travail difficile, reprendre des mètres carrés aux trafiquants de drogue qui empoisonnent la vie des quartiers." Gérald Darmanin a précisé que le Premier ministre Jean Castex se rendrait samedi dans la métropole de la Côte d'Azur, accompagné de lui-même et du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, et qu'il "ferait des annonces" dans le domaine de la sécurité. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

