France : 800 000 emplois perdus cette année

(AOF) - Les pertes nettes d'emplois dans l'ensemble de l'économie s'élèveraient au total à un peu plus de 800 000 fin 2020 par rapport à fin 2019, selon les dernières estimations de la Banque de France. L'emploi total commencerait à se redresser dans le courant de l'année 2021 et augmenterait d'un peu plus de 700 000 sur les deux années 2021-2022.

Après la baisse, " en trompe l'oeil " du chômage comptabilisé au sens du BIT au deuxième trimestre, le taux de chômage pourrait rebondir pour atteindre un pic autour de 11 % au premier semestre 2021, sous l'hypothèse que la population active retrouve un niveau habituel. Il repasserait sous le seuil de 10 % dans le courant de 2022.