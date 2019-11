France : 38 % de la population vit dans une commune densément peuplée

(AOF) - En France, 25 millions d'habitants vivent dans des communes densément peuplées en 2016, soit 38 % de la population, selon l'Insee. Viennent ensuite les communes de densité intermédiaire (30 % de la population), les communes peu denses (29 %) et les communes très peu denses (4 %). En moyenne, 24 % des habitants européens vivent dans des communes peu denses ou très peu denses. Seules l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France comptent plus du tiers de leur population dans des communes denses.

Dans les DOM, la population est plus concentrée qu'en métropole et les communes très peu denses sont beaucoup plus rares.