France-22 établissements scolaires fermés en raison du coronavirus-Blanquer

PARIS, 4 septembre (Reuters) - Douze établissements scolaires sont actuellement fermés en métrole, auxquels s'ajoutent dix autres à la Réunion, en raison de cas de contamination au coronavirus, a fait savoir vendredi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. "Il y a en métropole, 12 établissements, structures ou collèges qui sont fermés aujourd'hui, à rapporter aux plus de 60.000 écoles qui existent en France. C'est un chiffre petit. A la Réunion, nous en avons environ 10. En tout ça fait 22", a-t-il dit au micro d'Europe 1, précisant que cela concernait une centaine de classes. Le ministre a précisé que 250 protocoles étaient réalisés chaque jour pour des suspicions de cas de COVID-19. L'établissement est généralement fermé lorsque plus de trois cas d'infection sont détectés, a-t-il expliqué. (Blandine Hénault et Dominique Vidalon, édité par Jean-Stéphane Brosse)

