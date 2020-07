Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-20.000 emplois menacés dans l'aéronautique en Occitanie - Delga Reuters • 03/07/2020 à 08:23









PARIS, 3 juillet (Reuters) - Quelque 20.000 emplois de la filière aéronautique sont menacés au total en Occitanie par le plan de restructuration d'Airbus AIR.PA , a estimé vendredi la présidente de la région Carole Delga. L'avionneur a dévoilé mardi un plan de 15.000 suppressions de postes en Europe, dont 5.000 en France et 3.500 dans la région de Toulouse, pour surmonter la crise due au nouveau coronavirus. "Au total, on va approcher les 20.000 emplois qui peuvent être menacés sur la région Occitanie. C'est un choc très très fort", a déclaré Carole Delga au micro de RTL. "L'aéronautique n'a jamais connu une crise pareille. C'est un choc pour les salariés, pour leurs familles. Quand le président déclare que la rentrée va être difficile... nous sommes déjà dans une période difficile", a commenté la présidente socialiste de la région. La filière aéronautique représente 110.000 emplois en Occitanie. Concernant les 3.500 postes menacés chez Airbus à Toulouse, Carole Delga a dit espérer diviser au moins par deux ce chiffre, alors que le plan de suppressions de postes de l'avionneur doit faire l'objet de négociations ces prochains mois. "Je pense que clairement nous pouvons au moins diviser par deux ce chiffre avec (...) des crédits européens qui peuvent financer des postes sur la recherche. Il y a la question aussi des préretraites", a-t-elle expliqué. Carole Delga a par ailleurs souligné "la nécessité de conforter la chaîne de sous-traitants et des entreprises qui pourraient être menacées par des fonds prédateurs étrangers" et annoncé la création d'une agence régionale d'investissement "pour maintenir un savoir-faire industriel en France". (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

