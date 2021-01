Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : -18,9% de dépenses des ménages en novembre Cercle Finance • 08/01/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - En novembre 2020 en France, les dépenses de consommation des ménages en biens chutent (-18,9% en volume après +3,9% en octobre), selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de l'Insee. Cette baisse, due notamment à la mise en place des mesures de confinement à compter du 28 octobre, est particulièrement marquée pour les achats de biens fabriqués (-30,1%) et les dépenses en énergie (-19,2%). La consommation alimentaire baisse aussi (-5,8%). Les dépenses de consommation des ménages en biens sont ainsi inférieures de 17,1% à leur niveau de novembre 2019. Ce recul est toutefois moins fort que celui observé lors du premier confinement (-32,8% en avril 2020, par rapport à avril 2019).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.