France : +18,7% de logements autorisés à la construction

(CercleFinance.com) - Selon les données CVS-CJO du Ministère de la Transition Ecologique, au cours des trois derniers mois (septembre à novembre 2020), les logements autorisés à la construction en France se sont nettement redressés (+18,7%) par rapport à la période de juin à août. Le rebond a été particulièrement marqué au mois de novembre, où les autorisations ont pour la première fois légèrement dépassé (+1%) le niveau moyen des trois mois précédant le premier confinement (décembre 2019 à février 2020). Sur l'ensemble des trois mois, le nombre de logements autorisés est toutefois resté inférieur de 10,9% à la moyenne des trois mois précédant le premier confinement, et de 4,6% à la moyenne des douze mois précédents.

