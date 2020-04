Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-150.000 entreprises ont sollicité un prêt garanti par l'Etat Reuters • 14/04/2020 à 09:06









PARIS, 14 avril (Reuters) - Quelque 150.000 entreprises françaises ont obtenu un accord en vue d'obtenir un prêt garanti par l'Etat pour un montant total représentant 22 milliards d'euros, a annoncé mardi le directeur général de bpiFrance Nicolas Dufourcq sur BFM Business. Pour permettre aux entreprises de faire face au coup d'arrêt à l'économie provoquée par l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a mis sur pied un dispositif de prêts garantis par l'Etat pour un total pouvant atteindre jusqu'à 300 milliards d'euros. "La montée en puissance du régime est très forte, très rapide. Ça démarre fort", a déclaré Nicolas Dufourcq. Le directeur général de bpiFrance, acteur clef du dispositif des prêts garantis, a ajouté que 40 milliards d'euros de demandes supplémentaires étaient en cours d'examen. "Je pense que nous passerons les 100 milliards d'euros sans hésitation", a-t-il dit. (Gwénaëlle Barzic, édité par Nicolas Delame)

