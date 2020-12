Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-142 interpellations lors de la manifestation parisienne contre la loi "sécurité globale" Reuters • 12/12/2020 à 19:12









PARIS, 12 décembre (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur a fait état samedi de 142 interpellations lors de la manifestation organisée à Paris pour protester contre la proposition de loi "sécurité globale" et s'est félicité de l'attitude des forces de l'ordre, qui a, selon lui, permis d'éviter des violences. "Force est restée à la loi. Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs - 142 interpellations et encadrement du cortège - a permis de les en empêcher, de protéger les commerçants", écrit Gérald Darmanin sur Twitter. Des heurts avaient éclaté samedi dernier à Paris en marge de la "Marche des Libertés et des Justices", qui s'est déroulée entre la porte des Lilas à la place de la République. La proposition de loi a été adoptée le mois dernier en première lecture à l'Assemblée nationale mais, face à la controverse, la majorité présidentielle a annoncé que l'article 24, qui interdit la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité "physique ou psychique", serait entièrement réécrit. (Jean-Philippe Lefief)

