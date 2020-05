Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-10% des étudiants ont perdu leur emploi en raison du coronavirus Reuters • 08/05/2020 à 15:01









PARIS, 8 mai (Reuters) - Quelque 10% des étudiants ont perdu leur emploi en raison de l'épidémie de coronavirus qui a provoqué la mise à l'arrêt d'une grande partie de l'activité économique en France, annonce la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal dans un entretien au Parisien publié vendredi. "Plus généralement, 20 % d'étudiants sont en situation de précarité et 40 % touchent des aides de l'Etat", souligne la ministre dans cette interview publiée quelques jours après l'annonce, par le Premier ministre Edouard Philippe, d'une aide de 200 euros à destination des "jeunes précaires" âgés de moins de 25 ans . Cette aide, a précisé Frédérique Vidal, "concerne ceux, boursiers ou non boursiers, qui étaient en stage rémunéré obligatoire ou en emploi au 1er mars, et qui travaillaient au moins 32 heures par mois, ainsi que les étudiants ultramarins isolés en métropole". "Il faudra, pour en bénéficier, se connecter sur le site etudiant.gouv.fr, à partir de mardi. On estime qu'elle pourrait toucher 400.000 étudiants", ajoute-t-elle, appelant les étudiants à se "saisir de ce guichet "qui représente 80 millions d'euros". (Marine Pennetier)

