France : +10,4% de dépenses des ménages en mai

(CercleFinance.com) - Les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent fortement en mai (+10,4% en volume par rapport à avril), après la forte baisse en avril (-8,7%), et retrouvent un niveau proche de leur niveau moyen du quatrième trimestre 2019 (-0,3%). L'Insee explique que ce rebond est principalement porté par les achats de biens fabriqués (+26%), avec la réouverture de l'ensemble des commerces, et dans une moindre mesure par les dépenses en énergie (+2,6%), avec la fin des restrictions de déplacements. Par ailleurs, sur un an, les prix de production de l'industrie française augmentent toujours fortement en mai (+6,6% après +6%), conséquence de la faiblesse des prix observée au printemps 2020 mais aussi des envolées récentes des cours de certaines matières premières.

