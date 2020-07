Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : +1,2% d'immatriculations de voitures en juin Cercle Finance • 01/07/2020 à 09:09









(CercleFinance.com) - En juin 2020, avec 233.818 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves a augmenté de 1,24% en données brutes par rapport à juin 2019 (21 jours en 2020 et 19 jours en 2019), d'après les données du CCFA. En incluant les véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes, 285.847 véhicules légers neufs ont été immatriculés le mois dernier, soit une hausse de 2,36% par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Sur les six premiers mois de 2020 en comparaison annuelle, le marché français des voitures particulières neuves a chuté de 38,63% en données brutes, à 715.802 immatriculations, et celui des véhicules légers a plongé de 37,31% à 890.972 immatriculations.

