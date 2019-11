Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Française des Jeux : vers l'acquisition de Bimedia Cercle Finance • 25/11/2019 à 07:30









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux annonce la signature d'un contrat en vue de l'acquisition, auprès d'Idinvest Partners, de l'éditeur de logiciel spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente Bimedia. Créé en 2002 à La Roche-sur-Yon (Vendée), Bimedia compte près de 140 collaborateurs et est présent dans plus de 6.400 points de vente en France, dont près de 90% sont des buralistes et des marchands de presse. Cette acquisition serait effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise inférieure à 50 millions d'euros, financée sur fonds propres. La finalisation de cette opération est soumise aux conditions usuelles, dont l'approbation de l'Autorité de la concurrence.

