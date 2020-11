Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Française de l'Energie : remporte un projet photovoltaïque Cercle Finance • 17/11/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - La Française de l'Énergie annonce avoir remportéunprojet de centrale photovoltaïque au sol, d'unepuissance installée de15MW, à l'occasion du dernier appel d'offres de la Commission de Régulation de l'Énergie(CRE). Lacentrale sera implantée dans larégionGrand Est, en Moselle sur le District Urbain de Faulquemont(DUF)àTritteling-Redlachsur une anciennedécharge. La production annuelle du site devrait atteindre 16GWh, permettant d'alimenter l'équivalent de la consommation électrique deplus de 7 000personnes, soitprès de 30% de la populationdu DUF. La constructionde la centraledébutera en 2021, annonce le communiqué de la Française de l'Énergie.

Valeurs associées FRANCAISE ENER. Euronext Paris -5.46%