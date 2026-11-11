Fractile, une start-up britannique spécialisée dans les puces d'IA, atteint une valorisation de 7 milliards de dollars lors d'un tour de table

La start-up spécialisée dans les puces d’IA Fractile a été valorisée à 7 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui a notamment bénéficié du soutien du gouvernement britannique, a déclaré mercredi une source proche du dossier, ce qui en fait l’une des start-ups technologiques les plus valorisées du Royaume-Uni.

Basée à Londres et à Bristol, l'entreprise développe des puces destinées à améliorer l'inférence en IA, c'est-à-dire le processus par lequel les modèles d'IA génèrent des réponses. Fractile affirme que sa technologie permet d'obtenir des performances plus rapides tout en réduisant la consommation d'énergie et les coûts.

L'entreprise a levé 720 millions de dollars lors d'un tour de table de série C mené par Thrive Capital, Founders Fund, Lightspeed et Redpoint, a-t-elle indiqué à Reuters.

Parmi les autres investisseurs figuraient CapitalG, la branche de capital-risque de Google, BlackRock, DST Global, Elad Gil, Balderton, SV Angel, le fonds britannique Sovereign AI et la British Business Bank.

LES AMBITIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE EN MATIÈRE D’IA

Cet investissement témoigne d’une grande confiance dans les efforts déployés par la Grande-Bretagne pour mettre en place une infrastructure nationale d’IA, plutôt que de dépendre exclusivement de fournisseurs étrangers pour la puissance de calcul qui sous-tend cette technologie.

Il souligne également l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises développant le matériel nécessaire à l’IA, un marché dominé par Nvidia NVDA.O et une poignée de fabricants asiatiques de semi-conducteurs.

Le Royaume-Uni a fait de son ascension au rang de superpuissance de l’IA un élément clé de sa stratégie économique, cherchant à tirer parti de ses atouts en matière de recherche sur l’IA et de conception de puces tout en conservant une plus grande partie des emplois, des investissements et de la valeur économique générés par cette technologie.

“Depuis trop longtemps, la Grande-Bretagne produit certaines des meilleures idées scientifiques au monde, pour ensuite voir une trop grande partie de la technologie, de l’industrie et de la richesse qu’elles génèrent se développer ailleurs”, a déclaré Kanishka Narayan, ministre chargé de l’IA, dans un communiqué concernant cette levée de fonds.

“Nous sommes déterminés à changer cela.”

La Grande-Bretagne accueille le concepteur de puces Arm, dont la technologie est utilisée dans des milliards d’appareils à travers le monde, mais son industrie de fabrication de semi-conducteurs reste modeste par rapport à celles des États-Unis et de l’Asie.

Fractile prévoit de lancer sa première puce commerciale l’année prochaine.

(1 dollar = 0,7492 livre)