Foxconn (Taïwan) enregistre une baisse de 2 % de son bénéfice au quatrième trimestre et reste en deçà des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société taïwanaise Foxconn
2317.TW , le plus grand fabricant mondial de produits électroniques, a annoncé lundi une baisse de 2,4% de son bénéfice au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations.
Le bénéfice net pour la période octobre-décembre du plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et du plus grand assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O était de 45,51 milliards de dollars taïwanais (1,42 milliard de dollars), contre une estimation consensuelle de 63,86 milliards de dollars taïwanais de la LSEG.
(1 $ = 32,0940 dollars taïwanais)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer