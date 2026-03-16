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Foxconn (Taïwan) enregistre une baisse de 2 % de son bénéfice au quatrième trimestre et reste en deçà des prévisions
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 07:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société taïwanaise Foxconn

2317.TW , le plus grand fabricant mondial de produits électroniques, a annoncé lundi une baisse de 2,4% de son bénéfice au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations.

Le bénéfice net pour la période octobre-décembre du plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et du plus grand assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O était de 45,51 milliards de dollars taïwanais (1,42 milliard de dollars), contre une estimation consensuelle de 63,86 milliards de dollars taïwanais de la LSEG.

(1 $ = 32,0940 dollars taïwanais)

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HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
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